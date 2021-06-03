Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского «Динамо»

В последних двух встречах чемпионата Беларуси минские динамовцы потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:1 — в гостях от лидера турнира солигорского «Шахтера» и дома от брестского «Руха».

Команда Динамо Мн

После 11 туров столичное «Динамо» занимает 5-е место, набрав 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 3 поражения; разница мячей — 16−7). Лидирует действующий чемпион «Шахтер», у которого 33 очка из 33 возможных, на 7 баллов отстает борисовский БАТЭ, по 21 очку набрали футболисты «Гомеля» и «Руха». Исполняющим обязанности главного тренера динамовского клуба сегодня стал Артем Челядинский, который был наставником дублирующего состава.