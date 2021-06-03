Шохбоз Умаров признан автором лучшего гола 11-го тура чемпионата Беларуси

На 43-й минуте победного домашнего поединка с мозырской «Славией» (3:0) 22-летний узбекский полузащитник борисовчан эффектным штрафным ударом забил второй гол в ворота мозырян. После этой виктории футболисты БАТЭ набрали 26 очков и закрепились на втором месте в турнирной таблице, уступая только действующему чемпиону страны солигорскому «Шахтеру», у которого 33 балла из 33 возможных.
В 12-м туре встречаются: «Рух» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Спутник» (Гродно) — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Витебск», «Сморгонь» — «Слуцк», «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Минск».