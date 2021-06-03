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18:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала заявление по поводу назначения Дмитрия Васильева

В КПЛ он работал с разными клубами.

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«Астана» прокомментировала слухи вокруг назначения Дмитрия Васильева на руководящую должность столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«В ряде СМИ появилась информация о назначении Васильева на руководящую должность в “Астане”. Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в 2015 году российский специалист руководил талдыкорганским «Жетысу», в 2015—2016 годах — футбольным клубом «Актобе».

Ранее болельщики «Астаны» выступили против назначения Васильева.

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