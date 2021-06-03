«Астана» сделала заявление по поводу назначения Дмитрия Васильева
В КПЛ он работал с разными клубами.
В КПЛ он работал с разными клубами.
«Астана» прокомментировала слухи вокруг назначения Дмитрия Васильева на руководящую должность столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«В ряде СМИ появилась информация о назначении Васильева на руководящую должность в “Астане”. Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что в 2015 году российский специалист руководил талдыкорганским «Жетысу», в 2015—2016 годах — футбольным клубом «Актобе».
Ранее болельщики «Астаны» выступили против назначения Васильева.