Одриосола может перейти в «Атлетико» или «Атлетик»
Источник со ссылкой на fichajes.net сообщает, что защитник «Реала» Альваро Одриосола, вероятнее всего, сменит клуб этим летом.
Источник со ссылкой на fichajes.net сообщает, что защитник «Реала» Альваро Одриосола, вероятнее всего, сменит клуб этим летом.
Это связано с тем, что мадридский клуб сделал ставку на другого защитника — Лукаса Васкеса, который продлил контракт с командой.
Есть вероятность, что Одриосола продолжит карьеру в «Атлетике» или «Атлетико».