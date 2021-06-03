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20:01 (мск), источник: Sports.Ru

Одриосола может перейти в «Атлетико» или «Атлетик»

Источник со ссылкой на fichajes.net сообщает, что защитник «Реала» Альваро Одриосола, вероятнее всего, сменит клуб этим летом.

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Источник: AP 2021

Это связано с тем, что мадридский клуб сделал ставку на другого защитника — Лукаса Васкеса, который продлил контракт с командой.

Есть вероятность, что Одриосола продолжит карьеру в «Атлетике» или «Атлетико».

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