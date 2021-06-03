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20:07 (мск), источник: БЕЛТА

Определись пары ½ финала женского Кубка Беларуси по футболу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Нынешний владелец трофея минское «Динамо-БГУФК» встретится на своем поле со столичной «Зоркай-БДУ». Во втором матче за выход в финал футболистки «Немана» примут в Гродно соперниц из ФК «Минск».

Полуфиналы пройдут 23 июня, а решающий поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 7 августа. Его хозяином будет победитель гродненской встречи.

В прошлом сезоне Кубок Беларуси впервые завоевало «Динамо-БГУФК», одолевшее в финале футболисток «Минска» в серии послематчевых пенальти. Чаще других трофей завоевывала бобруйская «Бобруйчанка», у которой 10 побед, в активе «Минска» 8 трофеев, могилевская «Надежда» побеждала 4 раза, «Зорка-БДУ» и витебский «Университет» по три раза брали Кубок Беларуси.

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