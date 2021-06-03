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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«То, что происходит сейчас, некрасиво по отношению ко мне». Фаворит Боранбаева стал ближе к «Кайрату»?

Алматинцы на десять очков отстают от первого места.

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Источник: РИА "Новости"

В интервью КОМАНДЕ1 главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о непростой ситуации, в которой он оказался. Украинец был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством команда третий раз подряд выиграла чемпионство.

Команда
Кайрат

«Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде, — говорит Ребров. — Но то, что происходит сейчас в “Ференцвароше”, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность».

Напомним, что ранее владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва, к которому также проявляют интерес «Фенербахче» и АЕК.
Нынешним наставником «желто-черных» Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей «Астаны».

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