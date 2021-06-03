«То, что происходит сейчас, некрасиво по отношению ко мне». Фаворит Боранбаева стал ближе к «Кайрату»?
Алматинцы на десять очков отстают от первого места.
Алматинцы на десять очков отстают от первого места.
В интервью КОМАНДЕ1 главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о непростой ситуации, в которой он оказался. Украинец был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством команда третий раз подряд выиграла чемпионство.
«Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде, — говорит Ребров. — Но то, что происходит сейчас в “Ференцвароше”, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно.
Напомним, что ранее владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва, к которому также проявляют интерес «Фенербахче» и АЕК.
Нынешним наставником «желто-черных» Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей «Астаны».