«То, что происходит сейчас, некрасиво по отношению ко мне». Фаворит Боранбаева стал ближе к «Кайрату»?

«Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде, — говорит Ребров. — Но то, что происходит сейчас в “Ференцвароше”, немного некрасиво по отношению ко мне. И, самое главное, странно. Все-таки за три года работы у нас были хорошие отношения, были успехи, и я всегда буду благодарен руководителям клуба за то, что меня сюда пригласили, а также болельщикам, которые поддерживали во всем. Но пришло время уважать и меня. Приняли какое-то решение — поставьте в известность».