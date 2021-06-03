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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

Источник: Футболист «Кайрата» может перейти в топ-лигу Европы

В этом сезоне он забил два гола за «желто-черных».

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Футболиста «Кайрата» Камо Оганесяна отправляют в один из европейских чемпионатов. По крайней мере об этом информирует спортивный фотограф из Армении Грач Хачатрян.

«Этим летом защитник сборной Армении Камо Оганесян может перейти в топ-лигу Европы. У него еще действует контракт с “Кайратом” до 31 декабря 2021 года», — написал он в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Оганесян приглянулся одному из авторитетных агентов, который посетил товарищеский матч сборных Хорватии и Армении (1:1).

28-летний Оганесян выступает за «Кайрат» с прошлого года. В КПЛ также играл за «Жетысу».

В нынешнем сезоне КПЛ он провел за «желто-черных» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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