Источник: Футболист «Кайрата» может перейти в топ-лигу Европы
В этом сезоне он забил два гола за «желто-черных».
В этом сезоне он забил два гола за «желто-черных».
Футболиста «Кайрата» Камо Оганесяна отправляют в один из европейских чемпионатов. По крайней мере об этом информирует спортивный фотограф из Армении Грач Хачатрян.
«Этим летом защитник сборной Армении Камо Оганесян может перейти в
Ранее сообщалось, что Оганесян приглянулся одному из авторитетных агентов, который посетил товарищеский матч сборных Хорватии и Армении (1:1).
28-летний Оганесян выступает за «Кайрат» с прошлого года. В КПЛ также играл за «Жетысу».
В нынешнем сезоне КПЛ он провел за «желто-черных» 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.