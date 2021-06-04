Мамба, Смайлагич и даже Тошич. От кого ждали большего в первой половине сезона КПЛ?

Большая часть сезона в OLIMPBET-чемпионате Казахстана уже позади. Ранее мы перечислили игроков, которые в 2021 году впервые приехали играть в футбол в Казахстане и сразу же начали демонстрировать свой высокий уровень. Но было и достаточно селекционных промахов или неудач, когда клубы подписывали футболистов, так и не оправдавших надежд болельщиков, по крайней мере в первой половине сезона. В этом материале корреспондент Vesti.kz представил шестерых таких игроков.

Сразу же стоит отметить, что претендентов было много. Каждый год болельщики клубов КПЛ высказывают свое недовольство уровнем приезжих футболистов, поэтому это уже не является чем-то удивительным. Премьер-лига специфична и далеко не всем легионерам легко приноровиться к ней.

Здесь мы обращали внимание на статус футболистов, уровень ожиданий общественности, цену трансфера (если переход был не на бесплатной основе), статистику и вклад в общекомандные успехи. Также важная роль отдается тому, если игрок занимает место легионера в своей команде. В список вошли исключительно те приезжие футболисты, которые выступают в КПЛ впервые.

В любом случае вариантов этого топ-6 может быть много. По версии Vesti.kz он выглядит следующим образом (без последовательности):

Лаша Тотадзе («Актобе»).

32-летний грузинский защитник, начинавший свою профессиональную карьеру в системе киевского «Динамо», присоединился к пятикратным чемпионам Казахстана, чтобы добавить опыта и мастерства в обороне. Но практически сразу стало понятно, что ждать надежности и дисциплины от этого исполнителя фанатам «красно-белых» не придется.

Большое количество результативных ошибок, аж четыре желтые карточки в семи сыгранных встречах, потеря места в стартовом составе. Все это говорит о многом. В руководстве «Актобе» должны быть недовольны этим подписанием, тем более, что Лаша является легионером.

Команда Астана

Семир Смайлагич («Астана»).

Чуть ли не единственный приезжий игрок в истории столичного клуба, которому пришлось доказывать свою состоятельность на просмотре во время сборов. Малоизвестный 22-летний нападающий никогда не был сверхзабивным футболистом. Но на сборах в Турции он впечатлил всех, забивая практически в каждой игре. Казалось, что «Астана» нашла классного бомбардира практически за бесценок.

Но как начался сезон в Казахстане, Смайлагич дал понять, что голевое чутье на предсезонке было куда сильнее, чем есть на самом деле. В первых же играх он загубил несколько опасных моментов, а после перехода Абата Аймбетова потерял место в составе. Во всех турнирах Семир провел 13 матчей за «Астану», но голов так и не забил.

Возникает вопрос, есть ли смысл держать в команде такого нападающего, когда у «Астаны» есть свои воспитанники в лице Рамазана Каримова, Владислава Прокопенко и Станислава Басманова?

Зоран Тошич («Тобол»).

В середине апреля именитый для уровня нашего чемпионата футболист стал игроком «Тобола». По некоторым данным, зарплата 34-летнего Тошича в Костанае составляет 25 тысяч евро в неделю (более 13 миллионов тенге). За полтора месяца экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА отыграл лишь в четырех встречах, суммарно проведя на поле 31 минуту. Голевых действий нет, зато были повреждения и травмы.

Но в случае с Тошичем еще есть время. Быть может, он действительно залечит все болячки окончательно, а уже летом поможет команде добиться положительных результатов в еврокубках. Уровень мастерства у него все-таки велик. Но первые месяцы в клубе серб вряд ли занесет себе в актив.

Гегам Кадимян («Кайсар»).

Один из лучших бомбардиров прошлого сезона в чемпионате Беларуси совершенно не радует болельщиков кызылординской команды. Вингер, на счету которого 13 матчей за сборную Армении, провел 11 игр в КПЛ-2021, отметившись лишь единственным ассистом.

Гегаму не удается выгрызть место в стартовом составе. Это явно не тот парень, которого ждали в своих рядах болельщики «волков». Благо, что есть другие новички, которые эти самые надежды хоть как-то оправдывают, правда, это не особо влияет на общие результаты «Кайсара», занимающего последнее место в турнирной таблице.

Эрнист Батырканов («Кызыл-Жар»).

23-летний атакующий игрок из Кыргызстана на хорошем счету на родине, но опыт в Казахстане пока трудно назвать удачным. В семи неполных матчах он сделал лишь одну результативную передачу.

Батырканов не является легионером, так как Кыргызстан входит в ЕАЭС. Но даже несмотря на это, нельзя назвать Эрниста игроком старта в Петропавловске. Проигрывает конкуренцию он и местным футболистам. К сравнению, в 18 матчах высшего дивизиона чемпионата Кыргызстана он забил десять голов.

Команда Кайрат

Штрели Мамба («Кайрат»).

26-летний нападающий из Германии, купленный алматинцами за 700 тысяч евро, никак не может адаптироваться в новой команде и премьер-лиге. В 13 матчах во всех турнирах он забил два мяча и сделал один ассист.

Зачем же нужно было покупать за большие для местного футбола деньги такого форварда, если 23-летний Артур Шушеначев в девяти играх забил четырежды? Это при том, что атака в «Кайрате» укомплектована так, как ни у одной из других казахстанских команд.

Но у Штрели еще будет возможность показать свой истинный уровень в ближайшие месяцы.

Вот таким получился наш список. Как уже говорилось в самом начале, кандидатов было много и практически в каждой команде. В том же «Шахтере», который показывает откровенно слабую игру, есть достаточно новичков-легионеров, не соответствующих уровню команды, которой уже летом защищать честь страны в еврокубках. Но всех уместить в один список было бы проблематично.

Напомним, что ранее о натурализации Жоао Пауло высказался известный казахстанский футболист.