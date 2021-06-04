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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сделала заявление по Михаилу Гурману

Северяне лидируют в текущем чемпионате.

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Михаил Гурман покинул пост генерального директора футбольного клуба «Астана». Об этом информирует пресс-служба северян.

Отмечается, что он ушел по состоянию здоровья.

Команда
Астана

«Я хотел бы сказать огромное спасибо всему клубу, коллективу, команде, тренерскому штабу, болельщикам за эти два года! Я всегда говорил, что футбольный клуб — это как живой организм, от функционирования каждого отдела, каждого органа зависит общий успех! У нас был тяжелый 2020 год, когда по субъективным причинам мы не смогли достичь поставленных целей. Но я уверен, что в 2021 году мы вернем свое», — попрощался с коллективом Гурман.

Под руководством Гурмана «Астана» сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана 2019, «бронзу» 2020, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с «Тоболом» 13 июня.

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