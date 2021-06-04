«Астана» сделала заявление по Михаилу Гурману

«Я хотел бы сказать огромное спасибо всему клубу, коллективу, команде, тренерскому штабу, болельщикам за эти два года! Я всегда говорил, что футбольный клуб — это как живой организм, от функционирования каждого отдела, каждого органа зависит общий успех! У нас был тяжелый 2020 год, когда по субъективным причинам мы не смогли достичь поставленных целей. Но я уверен, что в 2021 году мы вернем свое», — попрощался с коллективом Гурман.