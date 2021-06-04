«Астана» сделала заявление по Михаилу Гурману
Северяне лидируют в текущем чемпионате.
Северяне лидируют в текущем чемпионате.
Михаил Гурман покинул пост генерального директора футбольного клуба «Астана». Об этом информирует
Отмечается, что он ушел по состоянию здоровья.
«Я хотел бы сказать огромное спасибо всему клубу, коллективу, команде, тренерскому штабу, болельщикам за эти два года! Я всегда говорил, что футбольный клуб — это как живой организм, от функционирования каждого отдела, каждого органа зависит общий успех! У нас был тяжелый 2020 год, когда по субъективным причинам мы не смогли достичь поставленных целей. Но я уверен, что в 2021 году мы вернем свое», — попрощался с коллективом Гурман.
Под руководством Гурмана «Астана» сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана 2019, «бронзу» 2020, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020.
В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с «Тоболом» 13 июня.