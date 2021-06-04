«Челси» продлил контракт с главным тренером Тухелем до 2024 года

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года после увольнения с поста главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца «Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Также лондонский клуб дошел до финала Кубка Англии, где проиграл «Лестеру» (0:1), и занял четвертое место в чемпионате страны.