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14:59 (мск), источник: ТАСС

«Челси» продлил контракт с главным тренером Тухелем до 2024 года

ТАСС, 4 июня. Английский футбольный клуб «Челси» продлил контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с немецким специалистом рассчитано до июня 2024 года.

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Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года после увольнения с поста главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца «Челси» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Также лондонский клуб дошел до финала Кубка Англии, где проиграл «Лестеру» (0:1), и занял четвертое место в чемпионате страны.

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