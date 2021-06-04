«Тараз» отзаявил двух тренеров перед матчем с «Кайратом»
Безвыигрышная серия команды насчитывает шесть игр.
Безвыигрышная серия команды насчитывает шесть игр.
В тренерском штабе футбольного клуба «Тараз» произошли изменения. Об этом сообщает
Отмечается, что клуб отзаявил двух тренеров основной команды — Александра Кучму и Самата Наурызбаева. Причина — нарушение трудовой дисциплины.
Напомним, что «Тараз» не может выиграть в последних шести матчах. После 14 туров команда с 19 очками располагается на седьмом месте в таблице. Следующую игру проведет на своем поле с «Кайратом» 13 июня.