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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» отзаявил двух тренеров перед матчем с «Кайратом»

Безвыигрышная серия команды насчитывает шесть игр.

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В тренерском штабе футбольного клуба «Тараз» произошли изменения. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

Отмечается, что клуб отзаявил двух тренеров основной команды — Александра Кучму и Самата Наурызбаева. Причина — нарушение трудовой дисциплины.

Напомним, что «Тараз» не может выиграть в последних шести матчах. После 14 туров команда с 19 очками располагается на седьмом месте в таблице. Следующую игру проведет на своем поле с «Кайратом» 13 июня.

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