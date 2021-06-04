Ребров покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша»

Ребров возглавлял «Ференцварош» с августа 2018 и завоевал с клубом три титула чемпионов Венгрии. Под руководством 47-летнего специалиста команда выступала в групповом раунде Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков “Ференцвароша” за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха, и я рад, что мне довелось поработать с такой популярной командой с многолетней историей», — сказал Ребров.