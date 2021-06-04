Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
20:30
Испания
Португалия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Фарерские острова
Исландия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Чехия
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
16:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ребров покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша»

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Экс-футболист киевского «Динамо», казанского «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров покинул пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», сообщается на сайте клуба из Будапешта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ребров возглавлял «Ференцварош» с августа 2018 и завоевал с клубом три титула чемпионов Венгрии. Под руководством 47-летнего специалиста команда выступала в групповом раунде Лиги Европы и Лиги чемпионов.

«Хочу поблагодарить клуб и всех болельщиков “Ференцвароша” за поддержку моей работы. Вместе мы добились успеха, и я рад, что мне довелось поработать с такой популярной командой с многолетней историей», — сказал Ребров.

Читайте также
 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Пять хоккеистов сборной России, проваливших чемпионат мира
«Киркоров пожелал удачи». Черчесов рассказал о подготовке к Евро
«Работать надо уметь»: Фетисов — об игре сборной России на ЧМ
«Через мой труп»: Зарема Салихова — о Черчесове в «Спартаке»
Татьяна Тарасова: Знарок со сборной не работает, вот и все
Черышев сверкает в сборной, но так и не стал своим в «Валенсии»
Экс-тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь