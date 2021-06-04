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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла замену Михаилу Гурману

Он покинул пост по состоянию здоровья.

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Новым генеральным директором «Астаны» станет Давид Лория, который в столичном клубе занимал должность исполнительного директора. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что он сегодня будет представлен команде.

Напомним, что ранее пост генерального директора покинул Михаил Гурман.

Под руководством Гурмана «Астана» сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана-2019, «бронзу» в 2020-м, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020 годов, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020. В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с «Тоболом» 13 июня.

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