«Астана» нашла замену Михаилу Гурману

Новым генеральным директором «Астаны» станет Давид Лория, который в столичном клубе занимал должность исполнительного директора. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что он сегодня будет представлен команде.

Под руководством Гурмана «Астана» сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана-2019, «бронзу» в 2020-м, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020 годов, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020. В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с «Тоболом» 13 июня.