Аньелли: Создание Суперлиги — не «переворот», а крик о необходимости реформ

В апреле 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все входившие в него английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира.

Команда Ювентус

Приверженность идее Суперлиги сохраняют «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона». Другие девять клубов, которые сначала принимали участие в создании Суперлиги, но после вышли из проекта, приняли условия УЕФА и сделают пожертвования в размере 15 миллионов евро на поддержку молодежного и массового футбола в качестве «жеста доброй воли». Против «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны» УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги, им грозит исключение из еврокубков. Коммерческий суд Мадрида направил запрос в суд ЕС для вынесения предварительного решения о том, могут ли антимонопольные правила Евросоюза применяться к руководящим органам европейского и мирового футбола касательно проекта Суперлиги.

«Невозможно не признать, что европейский футбол сконцентрирован в монополии на исполнительную, экономическую и юридическую власть, оставляя за УЕФА ответственность за выдачу лицензий», — сказал Аньелли, которого цитирует Football Italia.

«Система в настоящее время неэффективна. Суперлига была не “госпереворотом”, а отчаянным предупреждением для системы, которая уже была на грани краха до пандемии и движется к несостоятельности. Клубы всегда просили связаться с УЕФА, который отреагировал тем, что захлопнул дверь и выступил с серьезными и высокомерными угрозами в адрес трех клубов, которые остаются в Суперлиге, полностью игнорируя вердикт суда в Мадриде и ожидая вердикта суда ЕС. Можем заверить, что правовая база для проекта прочная», — добавил он.

По словам Аньелли, «такое отношение со стороны УЕФА не является подходом к реформированию футбола».