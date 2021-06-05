Куман: Рад, что президент поддержал меня. Наша цель прежняя — достичь успеха с «Барсой»

«С облегчением могу сказать, что теперь игроки и тренерский штаб могут сфокусироваться на подготовке к новому сезону. Последние недели были напряжёнными, но я рад, что президент Жоан Лапорта поддержал меня. Цель всех в команде остаётся прежней: построить чемпионскую “Барселону” и достичь успеха», — написал Куман в своём «фейсбуке».