Эмери приобрел клуб, за который играли его дед и отец
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал владельцем более 20 процентов акций клуба Реал Унион, который выступает в третьем дивизионе испанского футбола.
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал владельцем более 20 процентов акций клуба Реал Унион, который выступает в третьем дивизионе испанского футбола.
Как сообщает Sport.es, Эмери более года вел переговоры о покупке клуба из города Ирун и теперь приобрел контрольный пакет акций.
«Реал Унион» основан в 1915 году и был одним из 10 клубов, которые приняли участие в первом сезоне Примеры. Клуб четыре раза выигрывал Кубок Испании. Дедушка Эмери Антонио Эмери Аросена является легендой «Реала Унион». Он был вратарем команды в 1920-х годах, а его сын Хуан, отец Унаи, также был вратарем этой команды.