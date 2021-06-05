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01:24 (мск), источник: Sport24

Эмери приобрел клуб, за который играли его дед и отец

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал владельцем более 20 процентов акций клуба Реал Унион, который выступает в третьем дивизионе испанского футбола.

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Источник: AP 2021

Как сообщает Sport.es, Эмери более года вел переговоры о покупке клуба из города Ирун и теперь приобрел контрольный пакет акций.

«Реал Унион» основан в 1915 году и был одним из 10 клубов, которые приняли участие в первом сезоне Примеры. Клуб четыре раза выигрывал Кубок Испании. Дедушка Эмери Антонио Эмери Аросена является легендой «Реала Унион». Он был вратарем команды в 1920-х годах, а его сын Хуан, отец Унаи, также был вратарем этой команды.

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