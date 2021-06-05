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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ принял решение по кандидату в сборную Казахстана и воспитаннику «Краснодара»

Команда идет в верхней части турнирной таблицы.

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27-летний казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов и 25-летний российский хавбек Марат Бураев покинули футбольный клуб «Акжайык». Контракты с ними расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда
Акжайык

Игроки пополнили «Акжайык» в зимнее межсезонье. Однако закрепиться в составе не сумели, проведя всего по четыре матча в текущем чемпионате.

Парагульгов является воспитанником бельгийского клуба «Антверпен» и футбольной школы «Цесны». Также три года обучался в академии «Оле Бразил». До перехода в уральский клуб выступал за алматинский «Кайрат», семейский «Спартак», павлодарский «Иртыш», кызылординский «Кайсар» и кипрский «Эрмис». За сборную Казахстана сыграл два матча.

Бураев — воспитанник владикавказской школы «Юность» и академии «Краснодара». До КПЛ играл за белорусский «Слуцк». Также в его карьере были армянские «Арцах», «Пюник» и «Спартак» (Владикавказ).

Напомним, что «Акжайык» после 14 игр располагается на четвертом месте в таблице, набрав 21 балл. Следующий матч проведет на своем поле с «Ордабасы» 12 июня.

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