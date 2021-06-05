Клуб КПЛ принял решение по кандидату в сборную Казахстана и воспитаннику «Краснодара»

27-летний казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов и 25-летний российский хавбек Марат Бураев покинули футбольный клуб «Акжайык». Контракты с ними расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Команда Акжайык

Игроки пополнили «Акжайык» в зимнее межсезонье. Однако закрепиться в составе не сумели, проведя всего по четыре матча в текущем чемпионате.

Парагульгов является воспитанником бельгийского клуба «Антверпен» и футбольной школы «Цесны». Также три года обучался в академии «Оле Бразил». До перехода в уральский клуб выступал за алматинский «Кайрат», семейский «Спартак», павлодарский «Иртыш», кызылординский «Кайсар» и кипрский «Эрмис». За сборную Казахстана сыграл два матча.

Бураев — воспитанник владикавказской школы «Юность» и академии «Краснодара». До КПЛ играл за белорусский «Слуцк». Также в его карьере были армянские «Арцах», «Пюник» и «Спартак» (Владикавказ).