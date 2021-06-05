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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Гол футболиста сборной Казахстана признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2021

Он спас свою команду от поражения.

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Гол полузащитника «Каспия» и национальной команды Аслана Дарабаева признан лучшим в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Центральный хавбек спас актауский клуб от поражения в матче с «Астаной». На 61-й минуте Дарабаев, получив пас перед штрафной гостей, убрал соперника и пробил в «девятку» ворот. Так счет стал 2:2 и больше до конца игры не менялся.

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Футбол

Казахстан 2021
14-й тур, 29.05.2021, 0:00

Каспий2Астана2

Дарабаев набрал 40 процентов голосов.

Второе место занял Хосе Канте из «Кайрата» — 27 процентов голосов. Брайан Гарсия из «Атырау» набрал 18 процентов и стал третьим. У Нурбола Нурбергена («Жетысу») восемь процентов.

А замкнул топ-5 данного списка форвард «Тараза» Ненад Адамович. У него семь процентов голосов.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Турана».
2 тур. Макс Эбонг («Астана») — гол в ворота «Каспия».
3 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Кайрата».
4 тур. Игорь Сергеев («Актобе») — гол в ворота «Ордабасы».
5 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Турана».
6 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Кызыл-Жара».
7 тур. Алибек Касым («Кызыл-Жар») — гол в ворота «Жетысу».
8 тур. Арман Кенесов («Кайсар») — гол в ворота «Кызыл-Жара».
9 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Акжайыка».
10 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Тараза».
11 тур. Бруно Алекс («Атырау») — гол в ворота «Тараза».
12 тур. Эрвен Мукам («Актобе») — гол в ворота «Кайрата».
13 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Кайсара».

Напомним, матчи 14-го тура прошли 28 и 29 мая.

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