Гол футболиста сборной Казахстана признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2021
Он спас свою команду от поражения.
Он спас свою команду от поражения.
Гол полузащитника «Каспия» и национальной команды Аслана Дарабаева признан лучшим в 14-м туре
Центральный хавбек спас актауский клуб от поражения в матче с «Астаной». На 61-й минуте Дарабаев, получив пас перед штрафной гостей, убрал соперника и пробил в «девятку» ворот. Так счет стал 2:2 и больше до конца игры не менялся.
Дарабаев набрал 40 процентов голосов.
Второе место занял Хосе Канте из «Кайрата» — 27 процентов голосов. Брайан Гарсия из «Атырау» набрал 18 процентов и стал третьим. У Нурбола Нурбергена («Жетысу») восемь процентов.
А замкнул топ-5 данного списка форвард «Тараза» Ненад Адамович. У него семь процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
1 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Турана».
2 тур. Макс Эбонг («Астана») — гол в ворота «Каспия».
3 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Кайрата».
4 тур. Игорь Сергеев («Актобе») — гол в ворота «Ордабасы».
5 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Турана».
6 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Кызыл-Жара».
7 тур. Алибек Касым («Кызыл-Жар») — гол в ворота «Жетысу».
8 тур. Арман Кенесов («Кайсар») — гол в ворота «Кызыл-Жара».
9 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Акжайыка».
10 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Тараза».
11 тур. Бруно Алекс («Атырау») — гол в ворота «Тараза».
12 тур. Эрвен Мукам («Актобе») — гол в ворота «Кайрата».
13 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Кайсара».
Напомним, матчи 14-го тура прошли 28 и 29 мая.