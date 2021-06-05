Гол футболиста сборной Казахстана признан лучшим в 14-м туре КПЛ-2021

Гол полузащитника «Каспия» и национальной команды Аслана Дарабаева признан лучшим в 14-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Центральный хавбек спас актауский клуб от поражения в матче с «Астаной». На 61-й минуте Дарабаев, получив пас перед штрафной гостей, убрал соперника и пробил в «девятку» ворот. Так счет стал 2:2 и больше до конца игры не менялся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rbe9QXawQo0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Казахстан 2021 14-й тур, 29.05.2021, 0:00 Каспий 2 Астана 2

Дарабаев набрал 40 процентов голосов.

Второе место занял Хосе Канте из «Кайрата» — 27 процентов голосов. Брайан Гарсия из «Атырау» набрал 18 процентов и стал третьим. У Нурбола Нурбергена («Жетысу») восемь процентов.

А замкнул топ-5 данного списка форвард «Тараза» Ненад Адамович. У него семь процентов голосов.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Турана».

2 тур. Макс Эбонг («Астана») — гол в ворота «Каспия».

3 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Кайрата».

4 тур. Игорь Сергеев («Актобе») — гол в ворота «Ордабасы».

5 тур. Педро Эуженио («Тараз») — гол в ворота «Турана».

6 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Кызыл-Жара».

7 тур. Алибек Касым («Кызыл-Жар») — гол в ворота «Жетысу».

8 тур. Арман Кенесов («Кайсар») — гол в ворота «Кызыл-Жара».

9 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Акжайыка».

10 тур. Абзал Бейсебеков («Астана») — гол в ворота «Тараза».

11 тур. Бруно Алекс («Атырау») — гол в ворота «Тараза».

12 тур. Эрвен Мукам («Актобе») — гол в ворота «Кайрата».

13 тур. Адам Адахаджиев («Жетысу») — гол в ворота «Кайсара».