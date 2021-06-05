Универсальный и максимально полезный. Почему Оганесян считается незаменимым игроком в «Кайрате»

Футболист «Кайрата» Камо Оганесян, судя по последним слухам, может покинуть клуб и отправиться в одну из топ-лиг Европы. Корреспондент Vesti.kz представил, кто может заменить игрока сборной Армении в составе «желто-черных» в случае его ухода.

Отмечается, что Оганесян приглянулся одному из агентов в матче национальных сборных Армении и Хорватии, где игрок «Кайрата» был капитаном, а его команда избежала поражения — 1:1.

Команда Кайрат

Если даже предположить такой сказочный сценарий, когда Оганесян покинет алматинский клуб, контракт с которым действует до 31 декабря текущего года, то заменить его сразу будет проблематично и это станет большой потерей для команды.

Дело в том, что игрок сборной Армении сочетает в себе умение действовать на нескольких позициях и является для «Кайрата» едва ли не единственным универсалом и, безусловно, одним из самых полезных игроков.

Оганесяна привычно видеть на обоих флангах, как в обороне, так и в полузащите. Например, в отсутствие Гафуржана Суюмбаева он закрывал позицию левого защитника, подменял слева в полузащите Гулжигита Алыкулова. Также 28-летний футболист прекрасно чувствовал себя на позиции завсегдатая правого края обороны Дино Микановича и может усилить многострадальную позицию правого полузащитника.

Несмотря на некоторые оплошности, как эта, приведшая к пропущенному голу в матче с «Таразом»:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XtG6sskLXyM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

… или неиспользованный стопроцентный момент в игре с «Кызыл-Жаром», — переоценить значение игрока сборной Армении будет сложно:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oDKcX4i1DE4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как видим, роль армянского игрока на поле выходит за обычные рамки. Иметь такого игрока в составе, который опционально способен без проблем усилить игру практически на любом участке поля, желают многие специалисты.

Объективно говоря, заменить Оганесяна в «Кайрате» пока некем. В текущем сезоне футболист «Кайрата» провел 13 матчей, забил два мяча и сделал ассист.

В алматинском клубе выступает с 2020 года. А всего в Казахстане Оганесян играет с сезона-2018, когда стал игроком талдыкорганского «Жетысу». За эти годы во всех турнирах провел 87 встреч, забил девять мячей и отметился десятью голевыми передачами.