«Тоттенхэм» отказался от назначения Конте
Итальянский специалист Антонио Конте не возглавит «Тоттенхэм».
Итальянский специалист Антонио Конте не возглавит «Тоттенхэм».
По информации источника, лондонский клуб отказался от приглашение тренера. Руководство столичной команды обеспокоено некоторыми требованиями Конте, в частности нежеланием развивать молодых футболистов.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 51-летний итальянец также передумал становиться тренером «Тоттенхэма». Он не уверен, что клуб способен бороться за трофеи в ближайшее время. Кроме того, стороны не сошлись по зарплате. Специалист просил на 3 миллиона евро в год больше, чем ему предлагали.
Последним местом работы Конте был «Интер», который стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21. «Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона уволил португальца Жозе Моуринью и занял 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.
Источник: Sky Sports