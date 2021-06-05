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12:31 (мск), источник: Матч ТВ

«Тоттенхэм» отказался от назначения Конте

Итальянский специалист Антонио Конте не возглавит «Тоттенхэм».

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Источник: Reuters

По информации источника, лондонский клуб отказался от приглашение тренера. Руководство столичной команды обеспокоено некоторыми требованиями Конте, в частности нежеланием развивать молодых футболистов.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 51-летний итальянец также передумал становиться тренером «Тоттенхэма». Он не уверен, что клуб способен бороться за трофеи в ближайшее время. Кроме того, стороны не сошлись по зарплате. Специалист просил на 3 миллиона евро в год больше, чем ему предлагали.

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Последним местом работы Конте был «Интер», который стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21. «Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона уволил португальца Жозе Моуринью и занял 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.

Источник: Sky Sports

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