«Тоттенхэм» отказался от назначения Конте

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 51-летний итальянец также передумал становиться тренером «Тоттенхэма». Он не уверен, что клуб способен бороться за трофеи в ближайшее время. Кроме того, стороны не сошлись по зарплате. Специалист просил на 3 миллиона евро в год больше, чем ему предлагали.