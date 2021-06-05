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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего шефа полиции приговорили к 2170 годам за заговор против «Фенербахче»

Бывшего шефа турецкой полиции Назми Ардича приговорили к 2170 годам тюрьмы за заговор против руководства стамбульского футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает ESPN.

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В 2011 году президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым получил шесть лет тюрьмы за создание преступного сообщества и организацию договорных матчей. Спустя год его оправдали. Выяснилось, что дело против Йылдырыма было сфабриковано по заказу исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

Команда
Фенербахче

В результате Ардича признали виновным в подделке документов и заговоре против клуба и приговорили к 2170 годам заключения. Бывший глава медиа группы Samanyolu Хидайет Караджа получил 1406 лет тюрьмы за подстрекательство к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. Отмечается, что реальные сроки получили еще 25 обвиняемых.

В сезоне-2010/2011 «Фенербахче» стал чемпионом Турции, опередив «Трабзонспор» в борьбе за первую строчку турнирной таблицы лишь по разницей забитых и пропущенных мячей. Позднее Йылдырым и другие руководители клуба попали под подозрение в организации договорных матчей. Клуб должен был отправиться в третий дивизион чемпионата страны, кроме того Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Фенербахче» от еврокубков на два года. Стамбульский клуб был реабилитирован в 2015 году, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил специальные суды, в которых рассматривалось это дело, а всех обвиняемых оправдали.

«Фенербахче» — 19-кратный чемпион Турции. Клуб 6 раз становился обладателем национального кубка.

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