Бывшего шефа полиции приговорили к 2170 годам за заговор против «Фенербахче»

В 2011 году президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым получил шесть лет тюрьмы за создание преступного сообщества и организацию договорных матчей. Спустя год его оправдали. Выяснилось, что дело против Йылдырыма было сфабриковано по заказу исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

В результате Ардича признали виновным в подделке документов и заговоре против клуба и приговорили к 2170 годам заключения. Бывший глава медиа группы Samanyolu Хидайет Караджа получил 1406 лет тюрьмы за подстрекательство к прослушиванию телефонных разговоров и подделку документов. Отмечается, что реальные сроки получили еще 25 обвиняемых.

В сезоне-2010/2011 «Фенербахче» стал чемпионом Турции, опередив «Трабзонспор» в борьбе за первую строчку турнирной таблицы лишь по разницей забитых и пропущенных мячей. Позднее Йылдырым и другие руководители клуба попали под подозрение в организации договорных матчей. Клуб должен был отправиться в третий дивизион чемпионата страны, кроме того Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил «Фенербахче» от еврокубков на два года. Стамбульский клуб был реабилитирован в 2015 году, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил специальные суды, в которых рассматривалось это дело, а всех обвиняемых оправдали.