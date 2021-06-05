СМИ: Английские клубы попросят Переса распустить компанию, стоящую за Суперлигой

По информации газеты, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» обратятся к Пересу с официальной просьбой в ближайшие дни.
У главы Суперлиги будет четыре недели, чтобы созвать собрание всех участников нового турнира. В случае отказа руководители английских клубов могут рассмотреть вариант с обращением в суд.
19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.
25 мая УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги. После этого руководство турнира обратилось в Европейский суд с иском к ФИФА и УЕФА из-за нарушения закона о конкуренции.