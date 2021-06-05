«Динамо-БГУФК» и «Минск» победили в матчах женского чемпионата Беларуси

Лидеры турнира, действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК», разгромили юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 10:0. Четыре мяча забила Анастасия Линник, голевой дубль оформила Анна Пилипенко. Для подопечных Юрия Малеева это 11-я виктория в 11 проведенных встречах.

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Вице-чемпионки Беларуси спортсменки «Минска» уверенно переиграли на своем поле гостей из «Бобруйчанки» с результатом 4:0. Один из мячей забила лидер бомбардирской гонки Анастасия Побегайло, на лицевом счету которой стало 17 мячей.

Сегодня идущий третьим гродненский «Неман» примет на своем поле футболисток Гомельской области. В Могилеве местный «Днепр» встретится с брестским «Динамо». В Минске спортсменки «Зоркi-БДУ» будут соперничать с «Витебском».