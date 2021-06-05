«Динамо-БГУФК» и «Минск» победили в матчах женского чемпионата Беларуси
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные виктории в матчах 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные виктории в матчах 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидеры турнира, действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК», разгромили юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 10:0. Четыре мяча забила Анастасия Линник, голевой дубль оформила Анна Пилипенко. Для подопечных Юрия Малеева это 11-я виктория в 11 проведенных встречах.
Сегодня идущий третьим гродненский «Неман» примет на своем поле футболисток Гомельской области. В Могилеве местный «Днепр» встретится с брестским «Динамо». В Минске спортсменки «Зоркi-БДУ» будут соперничать с «Витебском».
Положение команд: «Динамо-БГУФК» — 33 очка (11 матчей), «Минск» — 30 (10), «Неман» — 22 (10), «Днепр» — 21 (10), «Зорка-БДУ» — 16 (10), Беларусь (U-19) — 11, «Бобруйчанка» — 10 (11), «Витебск» — 7 (10), Гомельская область — 3 (1), «Динамо» (Брест) — 0 (10).