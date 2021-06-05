Футболист «Манчестер Сити» Диаш признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге

Диаш стал вторым португальцем, удостоенным этой награды. Ранее лучшим игроком сезона дважды признавался выступавший за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (2007, 2008). Кроме того, Диаш стал четвертым защитником, которого признали лучшим по итогам сезона в Англии. Ранее этого добивались Неманья Видич («Манчестер Юнайтед», 2009, 2011), Венсан Компани («Манчестер Сити», 2012) и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 2019).

Диашу 24 года, он выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. В прошедшем сезоне португалец принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил один гол. Всего в сезоне-2020/21 он провел 53 матча в разных турнирах и забил два гола. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1). Также клуб стал чемпионом Англии.