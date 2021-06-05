Текущие события
Футбол. Сборные
18:00
Россия
Болгария
Футбол. Сборные
19:00
Уэльс
Албания
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
21:45
Швеция
Армения
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Гибралтар
60
Футбол. Сборные
4.06
Италия
Чехия
40
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
18Россия обыграла Швецию по буллитам
13:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Манчестер Сити» Диаш признан лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге

ТАСС, 5 июня. Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком года в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Наверх

В сезоне-2019/20 лучшим игроком также стал футболист «Мачестер Сити» — полузащитник Кевин де Брёйне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Манчестер Сити

Диаш стал вторым португальцем, удостоенным этой награды. Ранее лучшим игроком сезона дважды признавался выступавший за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (2007, 2008). Кроме того, Диаш стал четвертым защитником, которого признали лучшим по итогам сезона в Англии. Ранее этого добивались Неманья Видич («Манчестер Юнайтед», 2009, 2011), Венсан Компани («Манчестер Сити», 2012) и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 2019).

Диашу 24 года, он выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. В прошедшем сезоне португалец принял участие в 32 матчах чемпионата Англии и забил один гол. Всего в сезоне-2020/21 он провел 53 матча в разных турнирах и забил два гола. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1). Также клуб стал чемпионом Англии.

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
6 игроков КХЛ, которые могут вернуться в сборную России перед ОИ
Гол Неймара помог Бразилии обыграть эквадорцев в отборе ЧМ-2022
У Рантанена лучшая серия в XXI веке. Он близок к рекорду Гретцки
Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил
Бэйл объявит об окончании карьеры после Евро-2020
США играют с Канадой в полуфинале ЧМХ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь