«Кайсар» столкнулся с новыми проблемами. В клубе прошла финансовая проверка
Команда идет на последнем месте в КПЛ.
Команда идет на последнем месте в КПЛ.
У кызылординского футбольного клуба «Кайсар» возникли новые проблемы, сообщает
По информации источника, в клубе прошла финансовая проверка по поводу расходования бюджетных средств.
«Акимат Кызылординской области недоволен тем, как руководство “серых волков” расходовало бюджетные средства за первую часть 2021 года, и устроило проверку. Чем она закончится и к чему все это приведет, обязательно буду вас информировать», — пишет источник.
После 14 туров «Кайсар», набрав семь очков, замыкает турнирную таблицу КПЛ.