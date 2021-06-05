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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» столкнулся с новыми проблемами. В клубе прошла финансовая проверка

Команда идет на последнем месте в КПЛ.

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У кызылординского футбольного клуба «Кайсар» возникли новые проблемы, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда
Кайсар

По информации источника, в клубе прошла финансовая проверка по поводу расходования бюджетных средств.

«Акимат Кызылординской области недоволен тем, как руководство “серых волков” расходовало бюджетные средства за первую часть 2021 года, и устроило проверку. Чем она закончится и к чему все это приведет, обязательно буду вас информировать», — пишет источник.

После 14 туров «Кайсар», набрав семь очков, замыкает турнирную таблицу КПЛ.

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