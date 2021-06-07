«Валенсия» помирилась с Бэтменом: DC Comics теперь не против летучей мыши на эмблеме, но есть одно исключение
Лого к столетию клуба нельзя использовать в вымышленных персонажах.
Лого к столетию клуба нельзя использовать в вымышленных персонажах.
Все знают прозвище «Валенсии» — «летучие мыши». Животное почти всегда присутствовала на эмблеме клуба, однако последние 7 лет это дико нервировало DC Comics.
Еще в 2014-м издательство комиксов возмутилось тем, что один из вариантов дизайна летучей мыши «Валенсии» похож на логотип супергероя Бэтмена. Тогда клуб отказался использовать новый дизайн — и все обошлось без суда.
Новый виток конфликта случился в 2018-м, когда «Валенсия» готовилась к столетнему юбилею и попыталась зарегистрировать новый образец лого с мышью.
С самого начала «Валенсия» отбивалась тем, что претензии необоснованны. Клуб использует образ летучей мыши на эмблеме почти всю историю — с 1922 года. Тогда никакого Бэтмена еще даже не было в проекте.
Летучие мыши — символ города. Животное много веков присутствует на гербах Валенсии. Вот нынешний:
Этому есть несколько объяснений.
Но DC Comics, похоже, возмущался именно дизайном лого. В итоге компания все же отозвала иск и в течение последних месяцев стороны вели переговоры, пытаясь найти решение.
Пришли к тому, что «Валенсия» может использовать юбилейный логотип с летучей мышью на всех продуктах, но с одним исключением. Под него попадают вымышленные персонажи, чтобы никто вдруг не перепутал его с супергероем, которого в 1939 году создал художник Боб Кейн в соавторстве с писателем Биллом Фингером. Кстати, само лого Бэтмена за это время менялось около 30 раз.
Крылья летучая мышь расправила только в середине 60-х.
А вот на основной эмблеме «Валенсии» пока менять расположение крыльев не рискуют.