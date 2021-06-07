«Валенсия» помирилась с Бэтменом: DC Comics теперь не против летучей мыши на эмблеме, но есть одно исключение

Все знают прозвище «Валенсии» — «летучие мыши». Животное почти всегда присутствовала на эмблеме клуба, однако последние 7 лет это дико нервировало DC Comics.

Еще в 2014-м издательство комиксов возмутилось тем, что один из вариантов дизайна летучей мыши «Валенсии» похож на логотип супергероя Бэтмена. Тогда клуб отказался использовать новый дизайн — и все обошлось без суда.

Новый виток конфликта случился в 2018-м, когда «Валенсия» готовилась к столетнему юбилею и попыталась зарегистрировать новый образец лого с мышью. Тогда-то холодная война и переросла в судебное разбирательство. DC смутило вот такое сходство.

С самого начала «Валенсия» отбивалась тем, что претензии необоснованны. Клуб использует образ летучей мыши на эмблеме почти всю историю — с 1922 года. Тогда никакого Бэтмена еще даже не было в проекте.

Летучие мыши — символ города. Животное много веков присутствует на гербах Валенсии. Вот нынешний:

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, летучие мыши здесь часто встречаются. А во-вторых, есть легенда, что в 1238 году, когда Хайме I собирался войти в город, отвоевывая его у мавров, летучая мышь приземлилась на вершине его флага. Он интерпретировал это как хорошее предзнаменование. С тех пор мышь периодически присутствовала в городской символике.

Но DC Comics, похоже, возмущался именно дизайном лого. В итоге компания все же отозвала иск и в течение последних месяцев стороны вели переговоры, пытаясь найти решение.

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Пришли к тому, что «Валенсия» может использовать юбилейный логотип с летучей мышью на всех продуктах, но с одним исключением. Под него попадают вымышленные персонажи, чтобы никто вдруг не перепутал его с супергероем, которого в 1939 году создал художник Боб Кейн в соавторстве с писателем Биллом Фингером. Кстати, само лого Бэтмена за это время менялось около 30 раз.

Крылья летучая мышь расправила только в середине 60-х.