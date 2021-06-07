СМИ: футболист «Манчестер Сити» Жезус может перейти в «Ювентус»
Трансферная стоимость игрока составляет €60 млн.
Трансферная стоимость игрока составляет €60 млн.
ТАСС, 7 июня. Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» рассматривает возможность приобретения нападающего английского «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По данным портала Transfermarkt, контракт 24-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость составляет €60 млн.
Переход бразильца в итальянский клуб возможен в том случае, если Криштиану Роналду примет решение покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. В качестве альтернативы Жесусу туринский клуб рассматривает форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
В прошедшем сезоне Жезус принял участие в 42 матчах за «Манчестер Сити» в разных турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи. Нападающий является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии в составе «Палмейраса», а также трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным победителем Суперкубка Англии и обладателем Кубка Англии.
«Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии и впервые в истории дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1).