Выиграл титул, ссорился с лидерами, доверял молодежи. Как прошли 2,5 года Шпилевского в «Кайрате»
Он уходит в немецкий клуб.
Он уходит в немецкий клуб.
Пока информация об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Кайрата» не получила официального подтверждения, но сомнений в том, что алматинской командой будет руководить новый специалист, почти нет. Корреспондент Vesti.kz финализировал впечатления от работы белорусского тренера в Казахстане и пришел к выводу, что этот период был достаточно ярким и неординарным для нашего футбола.
На протяжении всего периода в «Кайрате» Шпилевский перманентно внедрял новых молодых игроков, это было связано как с общим курсом клуба, так и с философией самого тренера. Среди удачных примеров — Рамазан Оразов и Артур Шушеначев, оба в итоге дошли до сборной Казахстана. Также именно при белорусском специалисте в основной обойме появились Андрей Ульшин, Данил Устименко, Данияр Усенов, Александр Широбоков и Адам Адахаджиев.
Тот самый
Шпилевский бросал вызовы соперникам не только на поле, но и в медиа. «Никто и никогда не видел такой футбол», «Это не конкуренты слабые, а “Кайрат” безумно сильный», — подобные фразы заставляли рефлексировать всех нейтральных болельщиков и соперников клуба. Фразы на грани дерзости дополняли образ Шпилевского, но внутри футбольной общественности это вызывало еще больше раздражения. У молодого тренера случались открытые конфликты прямо во время матчей с Нурболом Жумаскалиевым и Варданом Минасяном, не публично другие тренеры и футбольные деятели также были не в восторге от поведения Шпилевского.
Сложные, а порой очень напряженные отношения с лидерами раздевалки у Шпилевского начались еще в брестском «Динамо», там он быстро убрал игроков, которые его не приняли. В «Кайрате» он отработал сезон с Исламбеком Куатом и Бауыржаном Исламханом, а потом они ушли. Да, эти игроки нейтрально и спокойно высказывались о Шпилевском, но факт в том, что оба не остались в команде, а Куат, будучи свободным агентом, позже не вернулся в клуб. Корейский полузащитник Хан Чжон Ву в дальнейшем подтвердил, что у Алексея Николаевича были конфликты с лидерами «Кайрата».
Опять же недавняя история с Вагнером из того же списка. Шпилевскому
Несмотря на все обстоятельства, на определенный кризис «Астаны» (и это только их проблемы), на локацию и прочие доводы, Шпилевский принес долгожданный титул «Кайрату» — это никто у него не отнимет.
Шпилевский, возможно, самый противоречивый тренер в современной истории «Кайрата», и символично, что его профиль идеально описал руководитель клуба Кайрат Боранбаев: «В его работе есть жирные плюсы и минусы».
Но он самый молодой
Алибек Кабенов