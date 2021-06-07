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14:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил об уходе Шпилевского и назвал его преемника

Алматинцы получат за него компенсацию.

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Алексей Шпилевский официально покинул пост главного тренера ФК «Кайрат», сообщают Vesti.kz. Об этом алматинский клуб объявил на своем сайте.

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Новым местом работы белорусского специалиста стал немецкий ФК «Эрцгебирге». Согласно опции о досрочном расторжении, «Кайрат» получит за Шпилевского компенсацию.

Команда
Кайрат

Исполняющим обязанности главного тренера назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер, который в текущем сезоне возглавлял команду «Кайрат-Жастар».

«ФК “Кайрат” благодарит Алексея Николаевича Шпилевского за проделанную работу и те успехи, которых он достиг вместе с клубом! Желаем успехов в тренерской карьере и новых побед!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что слухи об уходе Шпилевского в немецкий клуб появились накануне. 33-летний специалист возглавил «Кайрат» в ноябре 2018, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. В нынешнем чемпионате КПЛ «Кайрат» идет третьим, уступая лидирующей «Астане» десять очков.

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