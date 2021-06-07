«Кайрат» объявил об уходе Шпилевского и назвал его преемника

Алексей Шпилевский официально покинул пост главного тренера ФК «Кайрат», сообщают Vesti.kz. Об этом алматинский клуб объявил на своем сайте.

Новым местом работы белорусского специалиста стал немецкий ФК «Эрцгебирге». Согласно опции о досрочном расторжении, «Кайрат» получит за Шпилевского компенсацию.

Команда Кайрат

Исполняющим обязанности главного тренера назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер, который в текущем сезоне возглавлял команду «Кайрат-Жастар».

«ФК “Кайрат” благодарит Алексея Николаевича Шпилевского за проделанную работу и те успехи, которых он достиг вместе с клубом! Желаем успехов в тренерской карьере и новых побед!» — говорится в сообщении клуба.