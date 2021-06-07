Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером

«Несмотря на свой молодой возраст, Алексей уже имеет большой опыт и работал на различных должностях в различных молодежных футбольных центрах. Затем он поехал в Беларусь и, наконец, в Казахстан, где тренировал там лучшие команды в качестве главного тренера. После активных дискуссий мы смогли определить, что он полностью разделяет наши ценности. Также мы договорились о порядке стратегического развития нашей профессиональной команды. Теперь он возвращается в Германию, и я рад, что нам удалось привлечь его в наш клуб, чтобы он справился со стоящими перед нами сложными задачами», — прокомментировал президент ФК «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.