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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером

Озвучены детали его контракта.

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Немецкий ФК «Эрцгебирге», выступающий во второй немецкой Бундеслиге, на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером экс-наставника «Кайрата» Алексея Шпилевского, сообщают Vesti.kz.

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В качестве нового наставника 33-летний белорусский специалист был представлен на сайте клуба.

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Контракт действует до конца июня 2024 года и распространяется на первую и вторую Бундеслиги.

«Несмотря на свой молодой возраст, Алексей уже имеет большой опыт и работал на различных должностях в различных молодежных футбольных центрах. Затем он поехал в Беларусь и, наконец, в Казахстан, где тренировал там лучшие команды в качестве главного тренера. После активных дискуссий мы смогли определить, что он полностью разделяет наши ценности. Также мы договорились о порядке стратегического развития нашей профессиональной команды. Теперь он возвращается в Германию, и я рад, что нам удалось привлечь его в наш клуб, чтобы он справился со стоящими перед нами сложными задачами», — прокомментировал президент ФК «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.

Шпилевский будет представлен общественности во вторник, 15 июня, на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Кайрат» объявил, что получит за него компенсацию, назначив исполняющим обязанности главного тренера казахстанского специалиста Кирилла Кекера, который ранее возглавлял команду «Кайрат-Жастар».

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