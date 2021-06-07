Клуб второй Бундеслиги назначил Шпилевского главным тренером
Озвучены детали его контракта.
Озвучены детали его контракта.
Немецкий ФК «Эрцгебирге», выступающий во второй немецкой Бундеслиге, на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером
В качестве нового наставника 33-летний белорусский специалист был представлен на сайте клуба.
Контракт действует до конца июня 2024 года и распространяется на первую и вторую Бундеслиги.
«Несмотря на свой молодой возраст, Алексей уже имеет большой опыт и работал на различных должностях в различных молодежных футбольных центрах. Затем он поехал в Беларусь и, наконец, в Казахстан, где тренировал там лучшие команды в качестве главного тренера. После активных дискуссий мы смогли определить, что он полностью разделяет наши ценности. Также мы договорились о порядке стратегического развития нашей профессиональной команды. Теперь он возвращается в Германию, и я рад, что нам удалось привлечь его в наш клуб, чтобы он справился со стоящими перед нами сложными задачами», — прокомментировал президент ФК «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт.
Шпилевский будет представлен общественности во вторник, 15 июня, на
Напомним, что ранее «Кайрат» объявил, что получит за него компенсацию, назначив исполняющим обязанности главного тренера казахстанского специалиста Кирилла Кекера, который ранее возглавлял команду «Кайрат-Жастар».