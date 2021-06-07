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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Вахид Масудов возглавил «Актобе»

Клуб сделал заявление.

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61-летний казахстанский специалист Вахид Масудов возглавил ФК «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда
Актобе

«Официально: Вахид Масудов главный тренер ФК “Актобе”. Стороны официально подписали трудовой договор», — говорится в заявлении команды.

Напомним, накануне стало известно, что Масудов покинул пост главного тренера «Махтаарала». 5 мая «Актобе» объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом Алексеем Багой.

«Красно-белые» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.

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