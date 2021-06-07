Вахид Масудов возглавил «Актобе»
Клуб сделал заявление.
Клуб сделал заявление.
61-летний казахстанский специалист Вахид Масудов возглавил ФК «Актобе». Об этом сообщает
«Официально: Вахид Масудов главный тренер ФК “Актобе”. Стороны официально подписали трудовой договор», — говорится в заявлении команды.
Напомним, накануне стало известно, что Масудов покинул пост главного тренера «Махтаарала». 5 мая «Актобе» объявил о расторжении контракта с белорусским специалистом Алексеем Багой.
«Красно-белые» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.