«Реал» приступил к организации прощания с Серхио Рамосом

По информации испанского издания ABC, мадридский клуб готовится к прощанию с футболистом.

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен связаться с Рамосом, чтобы в июне организовать проводы 35-летнему футболисту. «Сливочные» хотят, чтобы Рамос сфотографировался с двадцатью двумя трофеями, завоеванными в «Реале». Реакция игрока на эту идею пока не сообщается.

Отмечается, что продление контракта Рамоса с «Реалом» исключено. Сумма, которую клуб был готов платить испанцу, выделена на оклад новичка команды, защитника Давида Алабы, о переходе которого уже объявлено официально.