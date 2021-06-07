«Было непросто объявить об этом перед Лигой чемпионов». Шпилевский объяснил свой уход из «Кайрата» в клуб второй Бундеслиги
33-летний белорусский специалист дал первый комментарий.
33-летний белорусский специалист дал первый комментарий.
33-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский прокомментировал свое назначение в клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге». Судя по его словам, уход из «Кайрата» был его личным решением.
«Прежде всего, я чрезвычайно благодарен обоим клубам за то, что произошла эта смена. Через пять недель состоится историческая квалификация “Кайрата” в Лиге чемпионов, поэтому было непросто объявить о своем желании перейти в “Эрцгебирге”. С первого момента, когда я заговорил с господином Леонхардтом (президентом ФК “Эрцгебирге”. — Прим. ред.), у меня возникло чувство, что это было абсолютно правильный поступок. Он живет и любит эмоции и страсть, которые необходимы для продвижения клуба. Это именно то, что я хочу показать команде и вывести ее на передний план», — цитирует Шпилевского сайт «Эрцгебирге».
Напомним, что сегодня, 7 июня, «Кайрат» объявил об уходе Шпилевского, а «Эрцгебирге» — о его назначении. Немецкий клуб выплатит алматинцам за это компенсацию.