«Было непросто объявить об этом перед Лигой чемпионов». Шпилевский объяснил свой уход из «Кайрата» в клуб второй Бундеслиги

«Прежде всего, я чрезвычайно благодарен обоим клубам за то, что произошла эта смена. Через пять недель состоится историческая квалификация “Кайрата” в Лиге чемпионов, поэтому было непросто объявить о своем желании перейти в “Эрцгебирге”. С первого момента, когда я заговорил с господином Леонхардтом (президентом ФК “Эрцгебирге”. — Прим. ред.), у меня возникло чувство, что это было абсолютно правильный поступок. Он живет и любит эмоции и страсть, которые необходимы для продвижения клуба. Это именно то, что я хочу показать команде и вывести ее на передний план», — цитирует Шпилевского сайт «Эрцгебирге».