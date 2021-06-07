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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Что дальше? Какие варианты возможны в кайратовской многоходовке после ухода Шпилевского

Надолго ли задержится Кекер и причем тут Бердыев.

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Источник: РИА "Новости"

Уход Алексея Шпилевского из «Кайрата», о котором много говорилось в последнее время, а недавно это анонсировал российский комментатор Роман Нагучев, привел к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба Кирилла Кекера. Корреспондент Vesti.kz тем временем рассуждает о своевременности и неслучайности появления экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в алматинской команде.

Согласно официальной информации, после ухода Шпилевского из «Кайрата» белорусский специалист продолжит работу в клубе второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге», который уже объявил о назначении 33-летнего тренера.

Команда
Кайрат

Понятно, что отставка белоруса была делом решенным и оставалось лишь завершить бюрократические процедуры. Возможно именно поэтому в клубе появился Бердыев, который вроде пришел и не на «живое» место, а стал лишь советником, а затем ему предстоит венчать многоходовку по транзиту тренерской власти в «Кайрате», где экс-наставник «Кайрат-Жастар» Кекер будет промежуточным звеном.

Скорее всего, учитывая заслуги Шпилевского, завоевавшего долгожданное чемпионство для алматинского клуба, его уход постарались обставить максимально цивилизованно и подготовить для 33-летнего специалиста новое место работы. Отмечается, что согласно опции о досрочном расторжении, «Кайрат» получит компенсацию от будущего клуба специалиста — ФК «Эрцгебирге».

То есть алматинцы не остались в накладе — «Кайрат» отправил своего специалиста в немецкий клуб, не обременив себя неустойкой за досрочное расторжение контракта, который истекал в конце 2021 года. Более того, чемпионы Казахстана за этот трансфер получат компенсацию.

Очевидно, что производить подобную рокировку в пожарных условиях посреди какой-нибудь игровой недели было рискованно, и поэтому выбор пал на паузу в чемпионате, связанную с играми национальных сборных, чтобы дать спокойно уйти одному и освоиться другому.

Теперь любопытно, сколько времени клубом будет руководить Кекер? Представим три наиболее логичных версии. Первая — бывший тренер «Кайрат-Жастар» будет работать с командой под присмотром Бердыева до конца сезона. Вторая — Кекеру в ближайшее время будет найдена замена.

Третья — Бердыев через несколько туров, то есть в июле, когда чемпионат уйдет на паузу до сентября, возглавит клуб.

Может, третья версия выглядит наиболее сказочно. Но умозрительно данный расклад можно представлять весьма логичным. Вероятно, что появление 68-летнего специалиста в «Кайрате» связано с предполагаемой рокировкой.

Шпилевский возглавлял «Кайрат» с конца 2018 года. При нем алматинский клуб становился обладателем серебряных наград чемпионата Казахстана и в сезоне-2020 выигрывал первое за 16 лет «золото».

Сейчас «Кайрат» занимает третье место в высшем дивизионе и на десять очков отстает от лидирующей «Астаны».

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