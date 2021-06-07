В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео

На местной электростанции был произведён контролируемый взрыв для демонтажа объекта. Несмотря на то что взрыв имел запланированный характер, видеозапись с ним вызвала немалый резонанс в социальных сетях. Ролик размещён в «твиттере» Urban Pictures.

Прямо во время матча прогремел взрыв, после чего четыре большие бетонные трубы в считаные секунды разрушились, оставив после себя лишь облака строительной пыли. Игроки и болельщики в какой-то момент забыли о футболе, заглядевшись на демонтаж электростанции. Окончание резонансного события фанаты встретили аплодисментами.