В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео
Футбольный матч регионального уровня в английском городе Рагли (графство Стаффордшир) был приостановлен
Футбольный матч регионального уровня в английском городе Рагли (графство Стаффордшир) был приостановлен
На местной электростанции был произведён контролируемый взрыв для демонтажа объекта. Несмотря на то что взрыв имел запланированный характер, видеозапись с ним вызвала немалый резонанс в социальных сетях. Ролик размещён в «твиттере» Urban Pictures.
Прямо во время матча прогремел взрыв, после чего четыре большие бетонные трубы в считаные секунды разрушились, оставив после себя лишь облака строительной пыли. Игроки и болельщики в