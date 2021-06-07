Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Латвия
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
40
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Футбол. Сборные
6.06
Бельгия
Хорватия
10
Футбол. Сборные
6.06
Алжир
Мали
10
Футбол. Сборные
8.06
Польша
Исландия
Все события
Фоторепортажи
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии во время матча взорвалась электростанция. Видео

Футбольный матч регионального уровня в английском городе Рагли (графство Стаффордшир) был приостановлен из-за взрыва электростанции в непосредственной близости от поля.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

На местной электростанции был произведён контролируемый взрыв для демонтажа объекта. Несмотря на то что взрыв имел запланированный характер, видеозапись с ним вызвала немалый резонанс в социальных сетях. Ролик размещён в «твиттере» Urban Pictures.

Прямо во время матча прогремел взрыв, после чего четыре большие бетонные трубы в считаные секунды разрушились, оставив после себя лишь облака строительной пыли. Игроки и болельщики в какой-то момент забыли о футболе, заглядевшись на демонтаж электростанции. Окончание резонансного события фанаты встретили аплодисментами.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Овечкин стал третьим игроком по сумме дохода в истории НХЛ
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Шумахер призвал отстранить российского гонщика «Формулы-1»
Владимир Путин назвал настоящим триумфом победу Абуладзе на ЧМ
Неймар и Головин не попали в список лучших футболистов Лиги 1
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь