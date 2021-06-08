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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско может возглавить «Фенербахче» и уже провел переговоры

Бывший главный тренер «Спартак» Доменико Тедеско может возглавить турецкий «Фенербахче», информирует fotomac.com.tr.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, немецкий специалист уже провел переговоры.

Также на пост претендует бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фенербахче» может возглавить испанец Рафаэль Бенитес, а Тедеско претендует на пост наставника «Сампдории».

35-летний Тедеско покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ, что позволит команде сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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