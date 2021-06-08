«Астана» столкнулась с проблемами перед матчем с «Тоболом» за лидерство в КПЛ
ФК «Астана» столкнулся с проблемами перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Астана» столкнулся с проблемами перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, по информации Айдына Кожахмета, в центральном матче следующего тура с «Тоболом» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на обоих основных центральных защитников.
«Вараздат Ароян выбыл из строя в предыдущем туре, получив повреждение задней мышцы бедра. К домашнему поединку с «Тоболом» восстановиться он не успеет.
Но пришла и вторая беда: Жарко Томашевич в матче за сборную Черногории неудачно приземлился на ногу, и возникла трещина в кости. Игрок пропустит несколько недель. Предположительно, один месяц", — пишет журналист.
Матч «Астана» — «Тобол» состоится 13 июня и пройдет на стадионе «Астана Арена». Перед очной встречей столичный клуб с 34 очками возглавляет таблицу КПЛ, опережая на три балла костанайцев.