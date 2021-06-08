Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Польша
Исландия
00
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:15
Чехия
Албания
Футбол. Сборные
21:45
Испания U21
Литва
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Гана
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Болгария
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
36Все стадионы Евро-2020
16:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» столкнулась с проблемами перед матчем с «Тоболом» за лидерство в КПЛ

ФК «Астана» столкнулся с проблемами перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Так, по информации Айдына Кожахмета, в центральном матче следующего тура с «Тоболом» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на обоих основных центральных защитников.

«Вараздат Ароян выбыл из строя в предыдущем туре, получив повреждение задней мышцы бедра. К домашнему поединку с «Тоболом» восстановиться он не успеет.

Но пришла и вторая беда: Жарко Томашевич в матче за сборную Черногории неудачно приземлился на ногу, и возникла трещина в кости. Игрок пропустит несколько недель. Предположительно, один месяц", — пишет журналист.

Матч «Астана» — «Тобол» состоится 13 июня и пройдет на стадионе «Астана Арена». Перед очной встречей столичный клуб с 34 очками возглавляет таблицу КПЛ, опережая на три балла костанайцев.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро
Российские теннисисты пробились в финал «Ролан Гаррос»
Стал известен гонорар Флойда Мэйуэзера за бой со звездой YouTube
«Трясет от этой фамилии»: жена Леонида Федуна — о Кокорине
В РФС прокомментировали конфликт Леонида Слуцкого с судьями
«Спартак» обещал погасить долги по зарплате в ближайшее время
Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь