«Астана» столкнулась с проблемами перед матчем с «Тоболом» за лидерство в КПЛ

Так, по информации Айдына Кожахмета, в центральном матче следующего тура с «Тоболом» Андрей Тихонов не сможет рассчитывать на обоих основных центральных защитников.

«Вараздат Ароян выбыл из строя в предыдущем туре, получив повреждение задней мышцы бедра. К домашнему поединку с «Тоболом» восстановиться он не успеет.

Но пришла и вторая беда: Жарко Томашевич в матче за сборную Черногории неудачно приземлился на ногу, и возникла трещина в кости. Игрок пропустит несколько недель. Предположительно, один месяц", — пишет журналист.