«Актобе» подписал первого новичка после прихода Масудова

29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Ранее он играл за такие российские клубы, как «Сибирь-2», «Зенит-Ижевск» и «Чайка». Также выступал за белорусские «Торпедо» и «Слуцк».

В зимнее межсезонье-2020 Губанов перешел в «Кызыл-Жар». В составе петропавловского клуба россиянин ничем не запомнился. В общей сложности провел десять матчей, по окончании сезона покинул команду.

Последние полгода Губанов находился в статусе свободного агента. В обороне он может закрыть сразу несколько позиций.