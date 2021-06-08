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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» подписал первого новичка после прихода Масудова

Бывший футболист петропавловского «Кызыл-Жара» Игорь Губанов стал первым новичком «Актобе» после прихода в клуб Вахида Масудова, сообщает Meta-ratings.kz.

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29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Ранее он играл за такие российские клубы, как «Сибирь-2», «Зенит-Ижевск» и «Чайка». Также выступал за белорусские «Торпедо» и «Слуцк».

В зимнее межсезонье-2020 Губанов перешел в «Кызыл-Жар». В составе петропавловского клуба россиянин ничем не запомнился. В общей сложности провел десять матчей, по окончании сезона покинул команду.

Последние полгода Губанов находился в статусе свободного агента. В обороне он может закрыть сразу несколько позиций.

«Актобе» занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.

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