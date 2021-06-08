«Актобе» подписал первого новичка после прихода Масудова
Бывший футболист петропавловского «Кызыл-Жара» Игорь Губанов стал первым новичком «Актобе» после прихода в клуб Вахида Масудова, сообщает
Бывший футболист петропавловского «Кызыл-Жара» Игорь Губанов стал первым новичком «Актобе» после прихода в клуб Вахида Масудова, сообщает
29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Ранее он играл за такие российские клубы, как «Сибирь-2», «Зенит-Ижевск» и «Чайка». Также выступал за белорусские «Торпедо» и «Слуцк».
В зимнее межсезонье-2020 Губанов перешел в «Кызыл-Жар». В составе петропавловского клуба россиянин ничем не запомнился. В общей сложности провел десять матчей, по окончании сезона покинул команду.
Последние полгода Губанов находился в статусе свободного агента. В обороне он может закрыть сразу несколько позиций.
«Актобе» занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 13 очков после 14 туров.