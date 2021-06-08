Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из «Кайрата»

Накануне Шпилевский покинул «Кайрат», который возглавлял с конца 2018 года. Алматинский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. При нем «желто-черные» становились серебряными призерами чемпионата Казахстана, а в сезоне-2020 выиграли первое за 16 лет «золото».

«Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.

Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и, по-моему, имеет кожу крокодила на неудачи. Вот теперь буду с интересом следить за его результатами. Думаю, очень многое будет зависеть от его агента. Мама должна стать просто болельщиком", — написал Исаев в своем Facebook-аккаунте.

На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами «Зонненхоф Гроссашпаха», «Штутгарта» и «Лейпцига», а также с основным составом брестского «Динамо».