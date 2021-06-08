Агент оценил перспективы Шпилевского в немецком клубе после ухода из «Кайрата»
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера немецкого «Эрцгебирге», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера немецкого «Эрцгебирге», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне Шпилевский покинул «Кайрат», который возглавлял с конца 2018 года. Алматинский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта. При нем «желто-черные» становились серебряными призерами чемпионата Казахстана, а в сезоне-2020 выиграли первое за 16 лет «золото».
«Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.
Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и,
На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами «Зонненхоф Гроссашпаха», «Штутгарта» и «Лейпцига», а также с основным составом брестского «Динамо».
«Эрцгебирге» выступает во второй Бундеслиге. Контракт со Шпилевским рассчитан до лета 2024 года.