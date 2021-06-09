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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Путь от первой лиги, или как защитник «Каспия» добился впечатляющего прогресса и оказался в сборной Казахстана

Игрок провел все матчи без замен.

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Левый защитник «Каспия» Максат Тайкенов прямо сейчас является одним из лучших на своей позиции в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 23-летний футболист за неполные два сезона с первой лиги дорос до высшего дивизиона и сборной Казахстана.

Сейчас невозможно представить «Каспий» без Тайкенова, который выступает за клуб с 2017 года. Защитник, также игравший в начале карьеры за «Байтерек», защищал цвета актаусцев в первой лиге и всегда был востребованным у разных специалистов.

Команда
Каспий

За «Каспий» в период 2017—2019 годов провел 47 матчей, забив два гола и сделав два ассиста.
В 2020-м героически вместе с одноклубниками боролся за сохранение прописки в высшем дивизионе, куда «Каспий» вышел впервые за долгие годы. В итоге западноказахстанцам удалось закрепиться в КПЛ. Они опередили единственного неудачника чемпионата — кокшетауский «Окжетпес».

Тайкенов провел 17 матчей из 20 и отметился одним ассистом. В матче с «Астаной» отдал голевую передачу, а «Каспий» выиграл (2:1), пожалуй, в самом сенсационном поединке сезона. Говоря о доверии к нему, стоит отметить, что в КПЛ-2020 он неизменно появлялся в стартовом составе и лишь дважды уходил на замену.

В сезоне-2021 не было сомнений в том, что Тайкенов сохранит место в составе «Каспия». Наставник актаусцев Срджан Благоевич всецело доверяет своему игроку, а тот отвечает благодарностью и стабильным прогрессом, нередко попадая в число лучших игроков того или иного матча по версии InStat. На данный момент на счету защитника все 14 поединков, проведенных без замен. В игре с «Шахтером», которую «Каспий» выиграл со счетом 3:0, Тайкенов отметился ассистом.

Команда
Казахстан

Все это вкупе вылилось в закономерное приглашение футболиста в сборную Казахстана. Он мог дебютировать в товарищеском матче с Северной Македонией (0:4), но остался на скамейке запасных.

Однако, если защитник «Каспия» продолжит так же прогрессировать, то, несомненно, получит шанс в национальной команде уже в этом году, проделав туда путь из первой лиги менее чем за два года. Осенью команде Талгата Байсуфинова предстоит ряд важных встреч в рамках отбора на ЧМ-2022. И никого не удивит, если казахстанский игрок в обозримом будущем пополнит состав более статусного клуба КПЛ.

После 14 туров «Каспий» занимает шестое место в чемпионате. На счету актаусцев 20 очков.

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