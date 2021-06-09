Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Израиль
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Футбол. Сборные
8.06
Марокко
Гана
10
Футбол. Сборные
8.06
Чехия
Албания
31
Футбол. Сборные
8.06
Испания U21
Литва
40
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
Все события
Фоторепортажи
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в «Баварию»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что его партнер по национальной команде и защитник «Баварии» Люка Эрнандес предложил ему перейти в немецкую команду.

Наверх
Источник: AP 2021

«Люка сказал, что я должен переезжать в Мюнхен и играть за “Баварию”. “Бавария” — это один из пяти лучших клубов в мире. Можно только поздравить эту команду с тем, как ей удается держать высокий уровень каждый год. В “Баварии” знают, что делают. Например, сейчас из команды ушли Боатенг и Алаба, но зато им на смену приходит замечательный защитник Упамекано. У “Баварии” есть концепция, по которой выстраивается клуб. Что касается моего перехода или не перехода в “Баварию” — кто знает, что случится в будущем? Впрочем, я счастлив и в нынешней команде», — приводит Bild слова Мбаппе.

В сезоне-2020/21 Мбаппе провел 47 матчей за «ПСЖ», на его счету 42 гола и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 160 миллионов евро. 4 июня другой партнер Мбаппе по сборной Франции, Карим Бензема заявил, что хотел бы видеть форварда в «Реале».

 Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
Главный фаворит Кубка Стэнли оказался в шаге от вылета
Медведев объяснил свое поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Винер-Усманова рассказала о работе Международной академии спорта
Русские герои Америки: «Тампа» в двух шагах от чемпионства
Тренер сборной Украины назвал задачу на Евро-2020
Фамилии Миллера и Дюкова первыми выгравировали на Кубке Гагарина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь