Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в «Баварию»

«Люка сказал, что я должен переезжать в Мюнхен и играть за “Баварию”. “Бавария” — это один из пяти лучших клубов в мире. Можно только поздравить эту команду с тем, как ей удается держать высокий уровень каждый год. В “Баварии” знают, что делают. Например, сейчас из команды ушли Боатенг и Алаба, но зато им на смену приходит замечательный защитник Упамекано. У “Баварии” есть концепция, по которой выстраивается клуб. Что касается моего перехода или не перехода в “Баварию” — кто знает, что случится в будущем? Впрочем, я счастлив и в нынешней команде», — приводит Bild слова Мбаппе.