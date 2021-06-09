Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера

Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» сообщил о назначении Владимира Никитенко на пост главного тренера, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайсар

64-летний казахстанец на этом посту сменил 51-летнего Султана Абильдаева, под руководством которого команда потерпела девять поражений при одной победе и четырех ничейных результатах, осев в подвале таблицы после 14 туров.

До «Кайсара» Никитенко возглавлял «Тараз» и многие другие клубы КПЛ, также находился у руля молодежной сборной Казахстана. При этом тренировал «волков» дважды — в 2008-м и в период 2011—2012 годов.