Клуб КПЛ объявил о назначении нового тренера
Команда имеет в пассиве девять поражений.
Команда имеет в пассиве девять поражений.
Кызылординский футбольный клуб «Кайсар» сообщил о назначении Владимира Никитенко на пост главного тренера, передает корреспондент Vesti.kz.
64-летний казахстанец на этом посту сменил 51-летнего Султана Абильдаева, под руководством которого команда потерпела девять поражений при одной победе и четырех ничейных результатах, осев в подвале таблицы после 14 туров.
До «Кайсара» Никитенко возглавлял «Тараз» и многие другие клубы КПЛ, также находился у руля молодежной сборной Казахстана. При этом тренировал «волков» дважды — в 2008-м и в период 2011—2012 годов.
Следующий матч в чемпионате «Кайсар» проведет на своем поле с «Тураном» 13 июня.