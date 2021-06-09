КФФ приняла решение по игроку «Тараза» перед матчем с «Кайратом»
Таразцы на пять очков отстают от «желто-черных».
Таразцы на пять очков отстают от «желто-черных».
Состоялось очередное заседание
Встреча пройдет 13 июня в Таразе. Начало — в 19:00 по времени
«Чемпионат РК по футболу, 14-й тур.
«Кызыл-Жар» — «Тараз».
За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Тараз» Сапаргалиева А. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 29 мая 2021 года", — говорится в сообщении КФФ.
Напомним, что перед этой игрой «Кайрат» с 24 очками располагается на третьем месте, тогда как «Тараз» с отставанием на пять пунктов идет на седьмой позиции.