КФФ приняла решение по игроку «Тараза» перед матчем с «Кайратом»

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, по итогам которого стало известно, что футболист Алмас Сапаргалиев не поможет «Таразу» в следующем матче с «Кайратом» в рамках 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Тараз

Встреча пройдет 13 июня в Таразе. Начало — в 19:00 по времени Нур-Султана.

«Чемпионат РК по футболу, 14-й тур.

«Кызыл-Жар» — «Тараз».

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды «Тараз» Сапаргалиева А. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 29 мая 2021 года", — говорится в сообщении КФФ.