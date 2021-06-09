Шпилевский попрощался с «Кайратом». Клуб представил его преемника

Сегодня утром, 9 июня, на базе «Кайрата» прошло собрание, где Алексей Шпилевский тепло простился с командой, сообщает пресс-служба «желто-черных».

Команда Кайрат

Первым слово взял генеральный директор клуба Марат Баймуханов, который поблагодарил наставника за проведенную работу и оценил его вклад в завоевании чемпионства страны. Исполнительный директор Талгат Такиев вручил тренеру национальный костюм — чапан, а спортивный директор Константин Лежнев представил команде преемника — Кирилла Кекера.

Прощаясь, Алексей Шпилевский не смог сдержать эмоций, и поблагодарил всех за честный и упорный совместный труд.

Капитан алматинцев Гафуржан Суюмбаев от лица всей команды пожелал тренеру больших успехов и побед на новом месте.