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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский попрощался с «Кайратом». Клуб представил его преемника

С новой командой он подписал контракт до 2024 года.

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Сегодня утром, 9 июня, на базе «Кайрата» прошло собрание, где Алексей Шпилевский тепло простился с командой, сообщает пресс-служба «желто-черных».

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Команда
Кайрат

Первым слово взял генеральный директор клуба Марат Баймуханов, который поблагодарил наставника за проведенную работу и оценил его вклад в завоевании чемпионства страны. Исполнительный директор Талгат Такиев вручил тренеру национальный костюм — чапан, а спортивный директор Константин Лежнев представил команде преемника — Кирилла Кекера.

Прощаясь, Алексей Шпилевский не смог сдержать эмоций, и поблагодарил всех за честный и упорный совместный труд.

Капитан алматинцев Гафуржан Суюмбаев от лица всей команды пожелал тренеру больших успехов и побед на новом месте.

Напомним, что 33-летний белорусский специалист возглавил «Кайрат» в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. Шпилевский будет тренировать «Эрцгебирге», выступающий во второй немецкой Бундеслиге. Контракт с ним подписан до конца июня 2024 года.

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