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17:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамос готов принять условия «Реала» и хочет завершить карьеру в клубе

Защитник Серхио Рамос надеется продолжить карьеру в «Реале», сообщает AS.

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Источник: Reuters

35-летний испанец рассчитывает еще раз пообщаться с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Если такой разговор состоится, то Рамос, вероятно, примет условия клуба.

На Рамоса повлияло то, что его друзья Лука Модрич и Лукас Васкес продлили контракты с клубом. Также большое значение имел тот факт, что на пост главного тренера «Реала» был назначен Карло Анчелотти, с которым у испанца очень хорошие отношения.

Ранее 35-летний защитник несколько раз отказывался от контракта на один год с 10-процентным понижением зарплаты. По данным источника, Рамос хотел получить контракт на два года.

На понижение зарплаты он был согласен изначально.

Рамос выступает за «сливочных» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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