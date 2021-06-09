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18:58 (мск), источник: ТАСС

Маурицио Сарри возглавил футбольный клуб «Лацио»

ТАСС, 9 июня. Итальянский футбольный клуб «Лацио» назначил Маурицио Сарри на пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба «Лацио».

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Источник: РИА "Новости"

О сроке соглашения с 62-летним итальянским специалистом не сообщается.

На посту главного тренера «Лацио» Сарри сменил соотечественника Симоне Индзаги, под руководством которого римская команда заняла шестое место в прошлом сезоне чемпионата Италии. 3 июня Индзаги покинул клуб и возглавил миланский «Интер».

Сарри работал в ряде итальянских клубов, с 2015 по 2018 год возглавлял «Наполи».

Под его руководством неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз — третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом «Золотая скамья», вручаемым лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2018 году итальянец возглавил английский «Челси», который привел к победе в Лиге Европы, а в сезоне-2019/20 был главным тренером туринского «Ювентуса».

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