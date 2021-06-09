Маурицио Сарри возглавил футбольный клуб «Лацио»

Под его руководством неаполитанцы дважды становились вторыми в чемпионате Италии (2015/16, 2017/18) и один раз — третьими (2016/17). В 2016 году Сарри был награжден призом «Золотая скамья», вручаемым лучшему тренеру чемпионата Италии. В 2018 году итальянец возглавил английский «Челси», который привел к победе в Лиге Европы, а в сезоне-2019/20 был главным тренером туринского «Ювентуса».