«Реал Мадрид» возвращается на «Сантьяго Бернабеу»
«Реал Мадрид» подтвердил, что намерен играть в будущем сезоне на обновленном «Сантьяго Бернабеу», сообщает Mundo Deportivo.
«Реал Мадрид» подтвердил, что намерен играть в будущем сезоне на обновленном «Сантьяго Бернабеу», сообщает Mundo Deportivo.
Несмотря на то, что работы еще не до конца завершены, клуб намерен играть домашние матчи на своем основном стадионе.
Официально не было никаких подтверждений того, что «Реал» связывался с «Атлетико», чтобы обсудить возможность проведения матчей на «Ванда Метрополитано». Но вовсе не значит, что такой вариант не рассматривается.
«Мадрид» попросит Ла Лигу составить расписание так, чтобы первые три матча сезона-2021/22 у команды были на выезде, чтобы иметь запас времени до возвращения на «Беранбеу».