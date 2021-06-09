«Реал Мадрид» возвращается на «Сантьяго Бернабеу»

Несмотря на то, что работы еще не до конца завершены, клуб намерен играть домашние матчи на своем основном стадионе.

Официально не было никаких подтверждений того, что «Реал» связывался с «Атлетико», чтобы обсудить возможность проведения матчей на «Ванда Метрополитано». Но вовсе не значит, что такой вариант не рассматривается.