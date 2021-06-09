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20:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал Мадрид» возвращается на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал Мадрид» подтвердил, что намерен играть в будущем сезоне на обновленном «Сантьяго Бернабеу», сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2021

Несмотря на то, что работы еще не до конца завершены, клуб намерен играть домашние матчи на своем основном стадионе.

Официально не было никаких подтверждений того, что «Реал» связывался с «Атлетико», чтобы обсудить возможность проведения матчей на «Ванда Метрополитано». Но вовсе не значит, что такой вариант не рассматривается.

«Мадрид» попросит Ла Лигу составить расписание так, чтобы первые три матча сезона-2021/22 у команды были на выезде, чтобы иметь запас времени до возвращения на «Беранбеу».

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