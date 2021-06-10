Совладелец «Интер Майами» ждет Месси в своем клубе

«Дэвид Бекхэм и я очень много работали, у нас есть стремление привлечь сюда лучших игроков, а Лео Месси — игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времен. Я оптимистично настроен, что Месси будет играть в футболке “Интер Майами”, потому что она дополнит наследие величайшего игрока нашего поколения и будет соответствовать амбициям владельцев “Интер Майами” по созданию команды мирового класса», — сказал Мас в интервью Herald.