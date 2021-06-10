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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Совладелец «Интер Майами» ждет Месси в своем клубе

Совладелец клуба MLS «Интер Майами» Хорхе Мас признался, что надеется в будущем увидеть в своем клубе Лионеля Месси.

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Источник: Reuters

«Дэвид Бекхэм и я очень много работали, у нас есть стремление привлечь сюда лучших игроков, а Лео Месси — игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времен. Я оптимистично настроен, что Месси будет играть в футболке “Интер Майами”, потому что она дополнит наследие величайшего игрока нашего поколения и будет соответствовать амбициям владельцев “Интер Майами” по созданию команды мирового класса», — сказал Мас в интервью Herald.

Ранее появилась информация, что по окончании сезона-2022/23 аргентинец перейдет в «Интер Майами» — клуб MLS, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Там он должен будет провести два года, а затем завершит карьеру.

33-летний аргентинец в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 38 мячей и отдал 14 результативных перед.

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