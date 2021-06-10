Определена дата перенесенного матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»
Команды набрали равное количество очков.
Команды набрали равное количество очков.
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об определении даты перенесенного матча первого тура
Данная игра в связи с неблагоприятными погодными условиями была перенесена.
По согласованию с клубами новой датой проведения встречи будет 26 августа 2021 года.
Напомним, что после 14 туров команды соседствуют в турнирной таблице, набрав равное количество очков (по 18).
Но, по дополнительным показателям, петропавловцы располагаются на восьмой позиции, а шымкентцы на девятой.