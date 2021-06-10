Определена дата перенесенного матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об определении даты перенесенного матча первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Кызыл-Жаром», передает корреспондент Vesti.kz.

Футбол Казахстан 2021 1-й тур, 14.03.2021, 0:00 Ордабасы - Кызыл-Жар -

Данная игра в связи с неблагоприятными погодными условиями была перенесена.

По согласованию с клубами новой датой проведения встречи будет 26 августа 2021 года.

Напомним, что после 14 туров команды соседствуют в турнирной таблице, набрав равное количество очков (по 18).