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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Определена дата перенесенного матча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»

Команды набрали равное количество очков.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об определении даты перенесенного матча первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Кызыл-Жаром», передает корреспондент Vesti.kz.

Футбол

Казахстан 2021
1-й тур, 14.03.2021, 0:00

Ордабасы-Кызыл-Жар-

Данная игра в связи с неблагоприятными погодными условиями была перенесена.

По согласованию с клубами новой датой проведения встречи будет 26 августа 2021 года.

Напомним, что после 14 туров команды соседствуют в турнирной таблице, набрав равное количество очков (по 18).

Но, по дополнительным показателям, петропавловцы располагаются на восьмой позиции, а шымкентцы на девятой.

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