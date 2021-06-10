Текущие события
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Футбол. Сборные
9.06
Португалия
Израиль
40
Футбол. Сборные
02:00
США
Коста-Рика
40
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Все события
Фоторепортажи
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
16:29 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Вейналдум перешел в ПСЖ

ТАСС, 10 июня. Нидерландский полузащитник английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум перешел во французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Наверх

Футболист подписал контракт до 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вейналдуму 30 лет, в сезоне-2020/21 в составе «Ливерпуля» он сыграл 51 матч и забил три гола. Выступая за «Ливерпуль», Вейналдум выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019). Также футболист выступал за нидерландские клубы «Фейенорд» и ПСВ и за английский «Ньюкасл».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе сборной Нидерландов Вейналдум становился серебряным призером Лиги наций (2019) и бронзовым призером чемпионата мира (2014). Он вошел в окончательную заявку на чемпионат Европы, который стартует 11 июня.

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Бельгийские СМИ: У России остались только патриотизм и душа
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу украинской формы
Премьер Венгрии осудил практику преклонять колено в футболе
Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
Покорится ли Париж Павлюченковой: россиянка в финале РГ
Овечкин не бросит клуб. Все россияне без новых контрактов в НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь