Футболист «Ливерпуля» Вейналдум перешел в ПСЖ
ТАСС, 10 июня. Нидерландский полузащитник английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум перешел во французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает
ТАСС, 10 июня. Нидерландский полузащитник английского «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум перешел во французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает
Футболист подписал контракт до 2024 года.
Вейналдуму 30 лет, в сезоне-2020/21 в составе «Ливерпуля» он сыграл 51 матч и забил три гола. Выступая за «Ливерпуль», Вейналдум выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019). Также футболист выступал за нидерландские клубы «Фейенорд» и ПСВ и за английский «Ньюкасл».
В составе сборной Нидерландов Вейналдум становился серебряным призером Лиги наций (2019) и бронзовым призером чемпионата мира (2014). Он вошел в окончательную заявку на чемпионат Европы, который стартует 11 июня.