Футболист «Ливерпуля» Вейналдум перешел в ПСЖ

Вейналдуму 30 лет, в сезоне-2020/21 в составе «Ливерпуля» он сыграл 51 матч и забил три гола. Выступая за «Ливерпуль», Вейналдум выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19 и чемпионат Англии в сезоне-2019/20, а также клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019). Также футболист выступал за нидерландские клубы «Фейенорд» и ПСВ и за английский «Ньюкасл».